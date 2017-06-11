Лондонские террористы использовали при нападении ножи за четыре фунта

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Террористы, напавшие на прохожих на Лондонском мосту в начале июня, использовали ножи, купленные в немецкой сети дискаунтеров Lidl за четыре фунта каждый, сообщает газета Guardian со ссылкой на полицию.

Ранее стражи порядка опубликовали фото кухонного ножа ярко-розового цвета — именно такую модель использовали террористы при нападении. По данным газеты, на керамических изделиях значится название товаров для дома, которые продаются в магазинах Lidl. Кроме того, по данным издания, найденные в грузовике злоумышленников бутылки из-под вина также были куплены в сети немецких супермаркетов. По данным полиции, в емкостях находилась воспламеняющаяся жидкость.

Как подчеркивает издание, на востоке Лондона, где проживали террористы, находятся несколько супермаркетов Lidl. Сейчас следователи пытаются установить, в каком из них злоумышленники приобрели ножи и по записям с камер наблюдения установить, действовали ли они в одиночку, и определить их местонахождение до и после нападения.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.