ВВС США нанесли удар по "Аш-Шабаб" в Сомали в рамках новых полномочий

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Авиация США впервые нанесла удар по позициям террористической группировки "Аш-Шабаб" в рамках расширенных полномочий американской миссии в Сомали, сообщает телеканал ABC.

В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.

"Одиннадцатого июня минобороны провело операцию против "Аш-Шабаб" в Сомали. Операция прошла примерно в 185 милях (около 300 километров) к юго-западу от Могадишо", — говорится в заявлении Пентагона.

Согласно заявлению администрации президента Сомали, целью удара был тренировочный лагерь боевиков неподалеку от города Сакоу. Был уничтожен командный пункт группировки и склад.