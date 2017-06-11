Лейборист Корбин порадовался сообщениям об отмене визита Трампа в Британию

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин приветствовал сообщения о возможном переносе визита в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа.

Ранее о переносе визита сообщила газета Guardian, однако через несколько минут канцелярия британского премьера заявила, что не вносила изменений в связанные с подготовкой визита планы и приглашение королевы Трампу остается в силе.

Вместе с тем Корбин, который является противником политики Трампа и не раз критиковал нового американского лидера, заявил, что рад "отмене визита".

"Отмена госвизита президента Трампа приветствуется, особенно после его атак на мэра Лондона Садика Хана и выхода США из Парижского соглашения по климату", — написал Корбин в Twitter.

Cancellation of President Trump's State Visit is welcome, especially after his attack on London's mayor & withdrawal from #ParisClimateDeal. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 июня 2017 г.

​