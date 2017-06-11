Глава МИД Катара рассказал о панике среди населения в первые часы эмбарго

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В первые несколько часов после объявления эмбарго со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ часть населения Катара поддалась панике, рассказал глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Министр заверил, что сейчас ситуация нормализовалась.

В первые часы после прекращения поставок продовольствия из соседних стран в интернете появились фотографии из Катара с пустыми полками магазинов.

"Когда было объявлено об этих мерах рано утром, никто вообще не ожидал, что нужно готовиться к таким мерам. Это обычное проявление паники, такое может случиться с каждым человеком. Все ринулись в супермаркеты и запасались товарами. Но эта паника продлилась всего 4-6 часов. Ситуация нормализовалась, и полки в супермаркетах снова были заполнены товарами", — рассказал Аль Тани в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналистки, какова ситуация в стране и не испытывает ли Катар дефицита продовольствия.

Для иллюстрации внезапности введенных против Катара мер Аль Тани напомнил также, что буквально за два дня до введения этих мер в Эр-Рияде прошел Совет сотрудничества стран Персидского залива, где Катар не получал каких-либо претензий от других арабских стран.

"Тот, кто отправил фотографии с пустыми холодильниками, пусть теперь отправит фотографии с полными холодильниками", — предложил глава МИД. Он также пообещал журналистке прислать фотографии полных магазинов сразу, как вернется из России в Катар.

"С самого начала эмир ввел распоряжение и ввел меры по обеспечению безопасности, чтобы наше государство смогло справиться с любого рода обстоятельствами. Все протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается, никаких серьезных последствий", — заверил он.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставку продовольственных товаров в Катар. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.