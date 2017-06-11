НАТО приветствует слова Трампа о верности обязательствам перед союзниками

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о верности Вашингтона обязательствам о коллективной обороне союзников по альянсу, заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"Мы приветствуем факт того, что в пятницу президент Трамп произнес эти волшебные слова о статье 5, это хорошо. Но я должна напомнить, что обязательства всегда соблюдались, они ясно наблюдаются в связи с инвестициями США в НАТО и в европейскую оборону", — сказала Гетемюллер на пресс-конференции в Финляндии, которая транслируется на сайте президента Финляндии.

В пятницу Трамп заявил, что США верны обязательствам по защите союзников в рамках статьи 5 Североатлантического договора, предполагающей коллективную оборону.