Более 1,1 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом поездок в ЕС

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что уже более 1,1 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом поездок в страны Евросоюза.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. В воскресенье рано утром из киевского вокзала отправился первый поезд с украинцами по безвизовому режиму.

"По состоянию на 15 часов (время совпадает с мск) уже более 1,1 тысячи наших соотечественников пересекли государственную границу со странами Европейского союза без виз", — говорится в сообщении пограничной службы в Facebook.

Ранее ряд международных и украинских экспертов заявлял об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности, Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.