Велопробег из Тирасполя в Бендерскую крепость приурочили ко Дню России

ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Велопробег, приуроченный ко Дню России, по маршруту Тирасполь – Бендерская крепость состоялся в воскресенье.

Как сообщил журналистам председатель велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский, заявку на участие в велопробеге изначально подали около 150 участников, однако на деле их оказалось в разы больше.

"Этот велопробег символичен тем, что начинается он от площади им. А. В Суворова, от памятника великому русскому полководцу, а заканчивается в Бендерской крепости, которая также связана с историей Российской империи", — отметил Крижановский.

По его словам, целью веломарафона стала демонстрация благодарности России за помощь и поддержку, оказываемые Приднестровью, а также привлечение граждан республики к здоровому образу жизни.

Протяженность велопробега составила 11 км. На велосипедах многих участников были закреплены флажки российского триколора.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.