Число посещающих ЕС украинских туристов вырастет на 5-10%, считает эксперт

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Число посещающих Европейский союз украинских туристов из-за начала действия безвизового режима увеличится на 5-10%, считает директор Центра развития туризма Владимир Царук.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

"Будет статистика только в конце месяца, когда будет известно, сколько людей поехало. Туроператоры ожидают, что в результате безвизового режима в первые два месяца будет увеличение потока туристов, в том числе через турфирмы, где-то на 5 – 10 %", — сказал Царук РИА Новости.

Ранее ряд международных и украинских экспертов заявлял об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.