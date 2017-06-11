Явка на частичных местных выборах в Италии составила 19,36% на 13.00 мск

РИМ, 11 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Явка на частичных местных выборах, проходящих в воскресенье в Италии, к 13.00 мск составила 19,36%.

Как сообщает итальянское МВД, по состоянию на 14.00 мск подсчитаны итоги явки в 849 городах и коммунах.

Жители более 1000 коммун и городов, население 153 из которых превышает 15 тысяч человек, выбирают в воскресенье мэров, депутатов окружных и областных советов. Второй тур по выборам градоначальников — в случае необходимости — пройдет 25 июня. Это голосование проходит в четырех городах, являющихся административными центрами областей: Палермо (Сицилия), Генуя (Лигурия), Катандзаро (Калабрия) и Л'Акуила (Абруццо). Всего возможность отдать свой голос предоставляется более чем 9 миллионам итальянцев.

Среди показателей явки необходимо отметить ситуацию в Генуе, исход выборов в которой является одной из главной интриг сегодняшнего дня: к урнам пока пришли всего лишь 16,4% генуэзцев.

Предыдущие административные выборы прошли на Апеннинах в июне 2016 года, явка составила 62% избирателей. Ни в одном из четырех крупнейших городов Италии не удалось избрать мэра в первом туре. Второй же тур принес главную сенсацию — первой в истории Рима женщиной-градоначальником стала представительница оппозиционного "Движения 5 звезд" Вирджиния Раджи.

Нынешнее голосование покажет распределение сил перед грядущими всеобщими выборами, которые запланированы на начало 2018 года. Приблизить их мог бы новый избирательный закон, рассмотрение которого во вторник начала было нижняя палата итальянского парламента. Законопроект должен был ввести в стране пропорциональную избирательную систему с пятипроцентным заградительным барьером, во многом схожую с существующей в Германии.

Законопроект стал продуктом компромисса между четырьмя ведущими итальянскими партиями: левоцентристской Демократической партии, популистского "Движения 5 звезд", и правоцентристов из "Вперед, Италия" и "Лиги Севера". Однако уже в четверг их соглашение оказалось на грани срыва из-за взаимных обвинений четырех партий-участниц этого политического пакта в подрыве договоренностей. После этого автор текста реформы, депутат Демпартии Эммануэле Фьяно, объявил о "смерти" своего законопроекта. В субботу лидер правящей Демократической партии, экс-премьер Италии Маттео Ренци выразил мнение, что срок полномочий нынешних властей и правительства Паоло Джентилони продлится до естественного их завершения весной следующего года.