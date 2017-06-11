В Кишиневе проходит митинг против изменения избирательной системы Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Митинг против изменения избирательной системы Молдавии и внедрения смешанной системы голосования проходит в воскресенье в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.

Около двух тысяч человек собрались перед парламентом. Участники митинга пришли с государственными флагами Молдавии и плакатами, но без партийной символики. Акцию поддержали внепарламентские силы — партия "Действие и солидарность", партия "Платформа "Достоинство и правда", "Наша партия" и другие мелкие политические силы. Правоохранительные органы пока не дают оценку, сколько человек принимает участие в этом митинге.

"Это гражданский митинг. Акция протеста будет проходить мирно", — сказал участник митинга Сергей Тофилат.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан заявил, что, судя по опросам, жители Молдавии выступают за досрочные парламентские выборы и требуют отзыва законопроекта по изменению Кодекса о выборах.

В руках протестующих плакаты с разными лозунгами, среди которых – "Нет росту тарифов", "Досрочные выборы", "Додон, встань с народом". Люди скандируют: "Мы — народ", "Мы меняем закон", "Не обманывайте народ через телевизор", "Мы правы".

Параллельно в некоторых городах республики также проходят митинги в поддержку смешанной избирательной системы.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдавии, которая самой большой силой в парламенте страны, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдавии одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.