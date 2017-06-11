В ЛНР артиллерийский снаряд силовиков попал во двор жилого дома

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. При обстреле украинскими силовиками населенного пункта Фрунзе артиллерийский снаряд попал во двор жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
Раннее в Народной милиции ЛНР сообщили о 12 обстрелах за сутки со стороны ВСУ.
"Огонь (со стороны ВСУ — ред.) велся по жилому сектору населенного пункта Фрунзе. В результате попадания снаряда калибра 122 миллиметра во двор жилого дома разрушена летняя кухня", — заявили в пресс-службе.
Сообщается, что также поврежден газопровод. "Никто не пострадал только по счастливой случайности", — уточнил собеседник агентства.