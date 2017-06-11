Украина не несет миграционных рисков для Евросоюза, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Украинцы на сегодня не несут миграционных рисков для Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.
Беца в воскресенье в эфире телеканала "112. Украина" напомнила, что для предоставления безвизового режима Евросоюзом был принят механизм его приостановки в связи с миграционными рисками. "Сейчас украинцы не составляют миграционного риска, это подтвердили и наши европейские партнеры, которым мы благодарны", — сказала представитель МИД Украины.
По ее мнению, в ближайшее время будет расти число поездок украинцев в ЕС, особенно на период летнего отдыха. Также Беца предупредила украинцев об ответственности, которую они несут с получением безвизового режима.
Свободный доступ в ЕС на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт.
Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.
Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.