Украина не несет миграционных рисков для Евросоюза, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Украинцы на сегодня не несут миграционных рисков для Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

Беца в воскресенье в эфире телеканала "112. Украина" напомнила, что для предоставления безвизового режима Евросоюзом был принят механизм его приостановки в связи с миграционными рисками. "Сейчас украинцы не составляют миграционного риска, это подтвердили и наши европейские партнеры, которым мы благодарны", — сказала представитель МИД Украины.

Беца также выразила надежду, что на Украине "не будет регресса ни с точки зрения реформ, ни миграционных потоков".

По ее мнению, в ближайшее время будет расти число поездок украинцев в ЕС, особенно на период летнего отдыха. Также Беца предупредила украинцев об ответственности, которую они несут с получением безвизового режима.

Свободный доступ в ЕС на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт.

Ранее глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.

Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.