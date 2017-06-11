Трем подозреваемым по делу о теракте в Париже предъявили обвинения

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Трем подозреваемым в рамках расследования теракта на Елисейских полях в Париже предъявлены обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

По данным агентства, мужчины, предположительно, имеют достаточно прямое отношение к тому, как у нападавшего на полицейских Карима Шерфи оказалось оружие.

Одному из подозреваемых — Нурредину А. (Nourredine A.) — были предъявлены обвинения в "соучастии в убийстве представителя государственной власти", "участии в преступном террористическом сообществе" и в "нарушении законодательства об огнестрельном оружии". По словам источника агентства, он также подозревается в приобретении мотоцикла Карима Шерфи взамен на оружие.

Как сообщает агентство, все трое подозреваемых заключены под стражу.

На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший по имени Карим Шерфи был ликвидирован полицейскими. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.