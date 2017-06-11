В Калифорнии магазин продал лотерейный билет, выигравший $450 миллионов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Билет лотереи Powerball, выигравший 447,8 миллиона долларов, куплен в одном из магазинов американского штата Калифорния, имя обладателя счастливого билета пока не известно, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей лотереи.
Крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов был разыгран в январе 2016 года, три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.
Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах.