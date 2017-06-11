В Калифорнии магазин продал лотерейный билет, выигравший $450 миллионов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Билет лотереи Powerball, выигравший 447,8 миллиона долларов, куплен в одном из магазинов американского штата Калифорния, имя обладателя счастливого билета пока не известно, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей лотереи.

Выигрышные номера лотереи стали известны около 23.00 по местному времени субботы (9.00 мск воскресенья). Счастливый билет был куплен в округе Риверсайд, в 128 километрах от Лос-Анджелеса. Как заявил представитель лотереи Рэнди Миллер (Randy Miller), при обращении победитель получит единовременно 279,1 миллиона долларов наличными.

Крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов был разыгран в январе 2016 года, три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах.