В Гренобле загорелось здание колледжа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мощный пожар произошел в колледже Lucie-Aubrac во французском городе Гренобль в ночь с субботы на воскресенье, рассматривается версия поджога, сообщает газета Dauphine Libere.

Пожар начался в районе 2.00 по местному времени (3.00 мск), возгорание произошло у входа в здание, и огонь перекинулся на остальную часть. На место прибыли более 60 сотрудников пожарной службы. По данным издания, предположительно, группа молодых людей проникла на территорию колледжа и подожгла автомобильные покрышки и мотоцикл.

По данным телеканала BFMTV, пожар был локализован рано утром.

"Это атака на основы Республики. Мы осуждаем это нападение на ценности Республики", — приводит телеканал слова супрефекта департамента Изер Александера Гримо (Alexander Grimaud).

Информации о пострадавших не поступало.

RT citoyenneFrance "Grenoble (38): un collège de nouveau incendié par des " très jeunes ", les pompiers lapidés https://t.co/NAhWNSQPp0 v… — Francois Cormier (@Cormier_press) 11 июня 2017 г.

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