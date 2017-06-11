Президент Франции проголосовал в первом туре парламентских выборов

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал утром в воскресенье в первом туре выборов в парламент страны.

У дома президентской четы в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс снова, как и во время выборов главы государства, собралась толпа из сторонников Макрона. Президент охотно общался с людьми, жал руки и позировал для фотографий.

Макрон в сопровождении супруги Брижит прибыл на избирательный участок в мэрии коммуны незадолго до полудня. Там их также встречали собравшиеся люди. Президент и его супруга зашли в разные кабинки для голосования, после чего по очереди опустили бюллетени в урну. Первой это сделала Брижит Макрон.

Незадолго до президентской четы проголосовала соперница Макрона во втором туре выборов на пост главы государства — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она баллотируется в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов получила более 58% голосов избирателей.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.