Белоруссия подготовила для отправки на Украину гумпомощь на $63 тысячи

МИНСК, 11 июн — РИА Новости. Белоруссия подготовила для отправки на Украину гуманитарный груз на сумму свыше 60 тысяч долларов, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского МЧС.

"Гуманитарная помощь Украине готова к отправке. Гуманитарная помощь будет передана миссии Международного Красного Креста на Украине", — говорится в сообщении.

Ожидается, что груз отправится из Минска в воскресенье. Он будет доставлен автомобильным транспортом.

"В качестве гуманитарной помощи будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов)", — отмечается в сообщении.

В мае правительство Белоруссии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь. Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта на востоке Украины, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.