Лидер британских лейбористов не исключил проведения новых выборов

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин не исключил проведения новых досрочных парламентских выборов в этом году или начале следующего года.

"Мы не выиграли выборы, но у нас был отличный результат… Вполне возможно, что выборы состоятся позднее в этом году или в начале следующего, и это, может быть, неплохо, потому что период нестабильности не может продолжаться", - сказал Корбин в интервью Би-би-си в воскресенье.

"У нас есть программа, есть поддержка, и мы готовы провести еще одну предвыборную кампанию так быстро, как это только возможно", - отметил он.

Накануне Корбин заявил, что не оставляет намерения стать премьер-министром страны. Он заявил, что будет добиваться в парламенте отклонения политической программы консерваторов, которая должна лечь в основу тронной речи королевы 19 июня во время официальной церемонии открытия парламента.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

Выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов.

В том случае, если ни одной из партий не удастся собрать коалицию, единственным выходом из политического кризиса могут стать новые выборы.