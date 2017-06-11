Лидер британских лейбористов не исключил проведения новых выборов

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин не исключил проведения новых досрочных парламентских выборов в этом году или начале следующего года.Би-би-си в воскресенье.
"У нас есть программа, есть поддержка, и мы готовы провести еще одну предвыборную кампанию так быстро, как это только возможно", - отметил он.
Накануне Корбин заявил, что не оставляет намерения стать премьер-министром страны. Он заявил, что будет добиваться в парламенте отклонения политической программы консерваторов, которая должна лечь в основу тронной речи королевы 19 июня во время официальной церемонии открытия парламента.
Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
Выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов.
В том случае, если ни одной из партий не удастся собрать коалицию, единственным выходом из политического кризиса могут стать новые выборы.