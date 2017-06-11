Президент Южной Кореи назвал имена пяти кандидатов на министерские посты

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Мун Чжэ Ин, который стал президентом Южной Кореи в результате выборов 9 мая, назвал кандидатов на пять министерских постов, в том числе и на должность министра обороны, сообщило агентство Ренхап в воскресенье.

На должность министра обороны президент выдвинул адмирала в отставке Сон Ён Му, на пост министра образования и вице-премьера по социальным вопросам предложен Ким Сан Гон, кандидатом в министры юстиции назван ученый, профессор Сеульского университета Ан Гён Хван. Портфель министра окружающей среды может получить Ким Ын Гён, ранее она занимала пост секретаря при бывшем президенте Но Му Хёне. Профессор Чо Дэ Ёп назван в качестве кандидата на пост министра труда.

Таким образом, президент назвал уже 12 кандидатур на министерские посты, однако пока парламент утвердил лишь две кандидатуры. Всего в правительстве должно быть 19 человек. Оппозиция блокирует утверждение министра иностранных дел, так как она указала неверную регистрацию места проживания дочери. В Южной Корее такой проступок карается штрафом или тремя годами лишения свободы. Такая же вина вменяется и кандидату на пост министра обороны, из-за чего утверждение его кандидатуры также может быть затянуто.