Президент Южной Кореи назвал имена пяти кандидатов на министерские посты

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Мун Чжэ Ин, который стал президентом Южной Кореи в результате выборов 9 мая, назвал кандидатов на пять министерских постов, в том числе и на должность министра обороны, сообщило агентство Ренхап в воскресенье.
Таким образом, президент назвал уже 12 кандидатур на министерские посты, однако пока парламент утвердил лишь две кандидатуры. Всего в правительстве должно быть 19 человек. Оппозиция блокирует утверждение министра иностранных дел, так как она указала неверную регистрацию места проживания дочери. В Южной Корее такой проступок карается штрафом или тремя годами лишения свободы. Такая же вина вменяется и кандидату на пост министра обороны, из-за чего утверждение его кандидатуры также может быть затянуто.