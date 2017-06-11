Глава МИД Украины лично проверил действие безвизового режима с ЕС

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в первый день действия безвизового режима с ЕС лично проверил работу пункта пропуска на границе с Венгрией, пересек границу по биометрическому паспорту и заявил, что "безвиз работает".

С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Президент Украины Петр Порошенко 11 июня торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

"Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает", — написал Климкин в соцсети Twitter в воскресенье.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.