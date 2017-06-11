ОАЭ восстановили тепловую электростанцию в йеменском порту Моха

ДУБАЙ, 11 июн — РИА Новости. Организация Красного полумесяца из ОАЭ восстановила тепловую электростанцию в порту Моха на юго-западе Йемена, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

По данным агентства, электростанция пострадала от мародерства, когда ее контролировали йеменские мятежники-хуситы, а также в ходе боев за город.

Сторонники йеменского правительства вернули контроль над портом Моха на Красном море в начале этого года при поддержке арабской коалиции.

Мощность ТЭС в городе Моха после реконструкции составляет 145 мегаватт. Согласно информации агентства, ее восстановление прошло в рекордные сроки. Электростанция обеспечивает энергией жителей города и других районов провинции Тааз.