ОАЭ будут решать вопросы выезда катарцев из смешанных семей индивидуально

ДУБАЙ, 11 июн — РИА Новости. ОАЭ будут принимать решения о выезде членов смешанных катарских семей индивидуально по каждому случаю, сообщают эмиратские СМИ.
Аналогичные решения приняты в Саудовской Аравии и Бахрейне. Все эти страны установили специальные телефоны горячей линии для рассмотрения этих случаев и предоставления соответствующей помощи.
"Это заявление также подчеркивает приверженность ОАЭ благополучию братского катарского народа",- сообщило эмиратские информагентство WAM.
Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили, что все граждане Катара должны покинуть эти страны в течение 14 дней.