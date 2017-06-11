ОАЭ будут решать вопросы выезда катарцев из смешанных семей индивидуально

ДУБАЙ, 11 июн — РИА Новости. ОАЭ будут принимать решения о выезде членов смешанных катарских семей индивидуально по каждому случаю, сообщают эмиратские СМИ.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян специальным указом постановил, чтобы ответственные учреждения при рассмотрении каждого случая "учитывали гуманитарные обстоятельства эмиратско-катарских семей".

Аналогичные решения приняты в Саудовской Аравии и Бахрейне. Все эти страны установили специальные телефоны горячей линии для рассмотрения этих случаев и предоставления соответствующей помощи.

"Это заявление также подчеркивает приверженность ОАЭ благополучию братского катарского народа",- сообщило эмиратские информагентство WAM.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили, что все граждане Катара должны покинуть эти страны в течение 14 дней.