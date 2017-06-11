В Индии ликвидировали 13 боевиков за четыре дня на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии за последний четыре дня ликвидировали 13 боевиков, пытавшихся проникнуть в штат Джамму и Кашмир с контролируемой Пакистаном территории.
"С того момента операции в секторах Ури и Гурез продвинулись вперед. Пять вооруженных нарушителей убиты на настоящий момент в Ури, один в секторе Гурез линии контроля", — говорится в пресс-релизе индийской армии.
Индийские военные заявляют, что найденные у боевиков взрывчатка, воспламеняющиеся материалы, оружие, боеприпасы указывают на то, что боевики планировали крупные теракты во время месяца Рамадан.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.