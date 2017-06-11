В Индии ликвидировали 13 боевиков за четыре дня на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии за последний четыре дня ликвидировали 13 боевиков, пытавшихся проникнуть в штат Джамму и Кашмир с контролируемой Пакистаном территории.

Столкновения произошли в сектора Гурез, Маччил, Наугам и Ури линии контроля. Ранее армия сообщала, что в секторах Маччил и Наугад 8 июня были ликвидированы в общей сложности семь боевиков.

"С того момента операции в секторах Ури и Гурез продвинулись вперед. Пять вооруженных нарушителей убиты на настоящий момент в Ури, один в секторе Гурез линии контроля", — говорится в пресс-релизе индийской армии.

Индийские военные заявляют, что найденные у боевиков взрывчатка, воспламеняющиеся материалы, оружие, боеприпасы указывают на то, что боевики планировали крупные теракты во время месяца Рамадан.

Сообщения о попытках боевиков проникнуть в Джамму и Кашмир с контролируемой Пакистаном территории участились в последние несколько недель, что в индийской армии связывают с наступлением летнего сезона и сходом снегов в горных районах, через которые передвигаются боевики.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.