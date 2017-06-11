В Индии не менее 19 человек стали жертвами двух крупных ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли в воскресенье в двух крупных ДТП в Индии, сообщает издание Hindustan Times.

Первое ДТП произошло в штате Уттар-Прадеш. Легковой автомобиль, везший паломников из округа Барели в штат Раджастхан, вылетел в канал около 04.30 местного времени (02.00 мск) близ города Матхура. Находившиеся в автомобиле девять членов одной семьи, в том числе два ребенка, а также водитель погибли.

Второй инцидент произошел также рано утром в воскресенье в штате Махараштра. Автобус, направлявшийся из Мумбаи в город Латур, перевернулся у населенного пункта Дханора в округе Бид. Погибли девять человек, 12 пострадали. По предварительной версии, водитель превысил скорость при обгоне и потерял управление над транспортным средством.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.