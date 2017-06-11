СМИ: в Британии консерваторы и DUP продолжают переговоры о соглашении

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переговоры между британскими консерваторами и Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) об основных принципах соглашения все еще продолжаются, сообщает телеканал Sky News.

В DUP телеканалу заявили, что партия пока не давала своего согласия на поддержку консерваторов.

"Переговоры до настоящего времени проходили позитивно. Обсуждения продолжатся на следующей неделе с целью разработать детали и достичь соглашения об организации нового парламента", - говорится в заявлении юнионистов.

Ранее офис британского премьера сообщил о том, что Демократическая юнионистская партия согласилась на черновое соглашение о поддержке консервативного правительства на основе принципа доверия и поддержки. Как сообщили Sky News неназванные источники, на Даунинг-стрит произошла ошибка при публикации этого заявления. В офисе премьера попытались разъяснить статус переговоров.

"Мы будем приветствовать любую согласованную сделку, поскольку она обеспечит стабильность и уверенность, которые нужны всей стране в то время, когда мы приступаем к Brexit. Когда детали будут согласованы, обе стороны представят их", - приводит телеканал заявление Даунинг-стрит.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.