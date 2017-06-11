Глава МИД Катара считает критику Трампа странной

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани считает странными обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Дохи после многолетнего военного сотрудничества.

Трамп в пятницу заявил, что Катар исторически "на высочайшем уровне" финансировал терроризм и призвал положить этому конец.

"Отношения, связывающие Катар с США носят исторический характер и насчитывают десятилетия. После подписания соглашения о военном сотрудничестве и соглашения о предоставлении военных льгот Катар приложил большие усилия в борьбе с терроризмом и внёс большой вклад в эту борьбу вместе с союзниками во главе с США. Было странно слышать заявление президента США, основанное на мнениях руководителей государств, занимающих особые политические позиции в отношении государства Катар", — сказал Аль Тани телеканалу RT.

Министр также обратил внимание, что различные американские структуры сами постоянно отмечают роль Катара в совместной с США борьбе против терроризма. При этом он добавил, что не во всех аспектах Доха может соглашаться с Вашингтоном. В частности, по его словам, речь идет о движении ХАМАС, которое США считает террористическим, в то время как для арабских стран оно является легитимным движением сопротивления.

"Катар не поддерживает ХАМАС, а поддерживает палестинский народ. Наша поддержка палестинскому народу очевидна. Мы сотрудничаем с официальным палестинским правительством. Присутствие ХАМАС в Катаре не означает, что Катар его поддерживает. В Катаре ХАМАС присутствует как политическое представительство", — пояснил глава МИД Катара.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.