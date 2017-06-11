В аэропорту Кельн/Бонн задержали трех пассажиров после экстренной посадки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Три пассажира самолета из словенской Любляны, экстренно севшего в немецком международном аэропорту Кёльн/Бонн, были задержаны, сообщает полиция Кёльна.

Правоохранители изъяли у одного из мужчин рюкзак и взорвали его. Информации о его содержимом не поступало, отмечает агентство Рейтер . Полиция допрашивает задержанных и других пассажиров самолета.

Воздушное сообщение в аэропорту Кёльн/Бонн было прекращено из-за внеплановой посадки Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон. В заявлении воздушной гавани сообщалось, что пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он решил экстренно посадить самолет в Кёльне.

После посадки 151 пассажир покинул борт. Началась полицейская операция, все вылеты и прилеты были остановлены. Были задержаны вылеты 20 рейсов. Через некоторое время воздушная гавань возобновила вылеты.