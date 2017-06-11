Сешнс согласился выступить на слушаниях в комитете по разведке сената США

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс согласился выступить во вторник, 13 июня, на слушаниях в сенатском комитете по разведке, занимающемся расследованием по так называемому вмешательству России в американские выборы.

Как говорится в письме Сешнса к сенатору Ричарду Шелби, текст которого распространил телеканал NBC, он принял соответствующее решение после выступления в сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми в минувший четверг.

"В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах в соответствующей инстанции. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующей инстанцией для таких вопросов", — заявил Сешнс, добавив, что принимает приглашение выступить перед членами комитета 13 июня.

Коми в ходе своего выступления в сенате заявил, что Сешнс не собирался самостоятельно отстраняться от так называемого "расследования по России". Он также отметил, что в ФБР "было известно о фактах, которые делали бы проблематичным продолжение участия (Сешнса) в расследовании". Однако Коми сказал, что не может озвучить эти причины на открытой части слушаний.

Сешнс в марте отстранился от участия в расследовании по делу о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией, сославшись на то, что он участвовал в его предвыборной кампании. Генпрокурор оказался в центре внимания конгрессменов после того, как стало известно, что он дважды встречался в 2016 году с послом РФ, но не сообщил об этих встречах во время своего утверждения в сенате. Сешнс объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в качестве сенатора.