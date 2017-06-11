Сешнс согласился выступить на слушаниях в комитете по разведке сената США

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс согласился выступить во вторник, 13 июня, на слушаниях в сенатском комитете по разведке, занимающемся расследованием по так называемому вмешательству России в американские выборы.
"В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах в соответствующей инстанции. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующей инстанцией для таких вопросов", — заявил Сешнс, добавив, что принимает приглашение выступить перед членами комитета 13 июня.
Сешнс в марте отстранился от участия в расследовании по делу о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией, сославшись на то, что он участвовал в его предвыборной кампании. Генпрокурор оказался в центре внимания конгрессменов после того, как стало известно, что он дважды встречался в 2016 году с послом РФ, но не сообщил об этих встречах во время своего утверждения в сенате. Сешнс объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в качестве сенатора.