Пентагон расследует гибель трех военнослужащих в Афганистане

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Пентагон подтвердил в субботу гибель трех американских военнослужащих в Афганистане, инцидент расследуется, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.
"Этот инцидент расследуется. Дополнительная информация будет выпущена в случае необходимости", — добавляет Пентагон.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на чиновников сообщил, что трое американских военных погибли в результате атаки, организованной афганским военнослужащим на востоке страны.
По данным телеканала, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан". Они заявили, что стрельбу организовал один из членов группировки, вступивший в ряды армии Афганистана.