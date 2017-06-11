Пентагон расследует гибель трех военнослужащих в Афганистане

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Пентагон подтвердил в субботу гибель трех американских военнослужащих в Афганистане, инцидент расследуется, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.

"Сегодня в Восточном Афганистане были убиты три военнослужащих США. Один военнослужащий США был ранен и был эвакуирован для лечения", — сообщает министерство обороны.

"Этот инцидент расследуется. Дополнительная информация будет выпущена в случае необходимости", — добавляет Пентагон.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на чиновников сообщил, что трое американских военных погибли в результате атаки, организованной афганским военнослужащим на востоке страны.

Афганский чиновник сообщал, что служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным, в результате два военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар. Как сообщал представитель губернатора провинции, солдат афганской армии был убит ответным огнем.

По данным телеканала, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан". Они заявили, что стрельбу организовал один из членов группировки, вступивший в ряды армии Афганистана.