Напавший на полицию у Нотр-Дама предстал перед судом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, напавший с молотком на сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери, в субботу предстал перед судом для предъявления обвинений "в покушении на убийство", заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских у собора Парижской Богоматери, те открыли по нему огонь. Во время нападения мужчина выкрикивал слова о Сирии, а позднее стало известно, что он назвал себя "солдатом халифата". Его с пулевым ранением увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

Как сообщает газета Monde, дело 40-летнего Фарида И. будет рассмотрено в антитеррористическом суде.

На пресс-конференции Моленс рассказал, что в результате обысков в квартире подозреваемого были обнаружены "многочисленные материалы, пропагандирующие джихадизм". Моленс пояснил, что правоохранительным органам удалось изъять руководства террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России), фотографии лондонских атак и "бесчинств в Сирии", а также "документы, восхваляющие теракты в Париже и Брюсселе".

"Фарид И. действовал именно под воздействием пропаганды ИГ*", — заключил прокурор. По словам Моленса, в день нападения обвиняемый установил на мобильный телефон приложение Telegram, чтобы впоследствии "поделиться с пользователями" записью атаки для пропагандирования террористических идей.

Вместе с тем, отмечает издание, следствию пока не удалось установить связь обвиняемого с третьими лицами. Прокурор Парижа пояснил, что разведке сложнее всего распознать подобных "новообращенных" преступников, "которые подают слабые сигналы, даже не подают никаких сигналов вообще… которые могут быть с кем-то на связи, а могут и не быть".

Ранее бывший научный руководитель обвиняемого Арно Мерсье рассказал РИА Новости, что Фарид И. "вообще не был похож на тех, кого называют джихадистами", работал на алжирское издание Watan и не был замечен в связях с исламистами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.