Воздушное сообщение в аэропорту Кельн/Бонн частично остановлено

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Воздушное сообщение в немецком международном аэропорту Кёльн/Бонн частично остановлено после экстренной посадки самолета из словенской Любляны, говорится в заявлении аэропорта.

Воздушное сообщение в аэропорту было прекращено из-за внеплановой посадки Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондона. Сообщается, что пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он решил экстренно посадить самолет в аэропорту Кёльн/Бонн. После посадки 151 пассажир покинул борт.

Началась полицейская операция, все вылеты и прилеты были остановлены. Были задержаны вылеты 20 рейсов.

Через некоторое время воздушная гавань возобновила вылеты. Посадки все еще запрещены.