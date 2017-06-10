Представитель Белого дома опубликовала в Twitter загадочный набор символов

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс разместила в Twitter сообщение из ничего не значащего набора символов.

⚓️🚥🚥🚥🚥⚓️🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🗺🗺🗺🗺🗺🗺🏰🗺🗺🏰🏰🏰🚦:/9//&🗿🛩⛩🏚

#🚦lolaklkk🚥🚦⛲️🚝🚦🚞🚢🚂 — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) June 10, 2017

​Позднее Сандерс пояснила, что твит отправил ее маленький сын. "Вот что бывает, когда трехлетний ребенок крадет твой телефон. Спасибо, Хак! #никогданеоставляйтелефонразблокированным", — написала она.

В комментариях к загадочной записи пользователи начали подшучивать над Сандерс. Одни предположили, что она опубликовала секретный код, другие усмотрели в твите призыв о помощи.

"Это иероглифы — если мы их тщательно изучим, мы узнаем, что значит COVFEFE", — написал один из комментаторов, напомнив о знаменитой опечатке Дональда Трампа.

"Lolaklkk станет новым covfefe?" – поинтересовался другой пользователь.

"Это самое последовательно заявление со стороны администрации Трампа", — пошутил еще один блогер.

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