Племянница Джо Байдена призналась в краже

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Племянница бывшего вице-президента США Джо Байдена признала себя виновной в краже 110 тысяч долларов с кредитной карты, принадлежащей другому человеку, в аптеке Нью-Йорка, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Кэролайн Байден в пятницу признала себя виновной в хищении имущества и мелком воровстве, в результате чего получила два года испытательного срока при условии возмещения денежных средств, выполнении общественных работ в течение 10 дней и отсутствии других нарушений закона.

В 2013 году Кэролайн обвиняли в нападении на нью-йоркского полицейского. Она также проходила лечение от вспышек гнева.