В центре Тбилиси проходит акция в поддержку арестованных рэперов

ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Несколько сотен человек на проспекте Руставели в центре Тбилиси проводят акцию-шествие в поддержку арестованных грузинских рэперов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение музыкантов из группы Birja Mafiа Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия, которые были арестованы за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере. Арестованные утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив таким образом за видеоклип "Черная майка", в котором рэперы критикуют полицию.

"Это акция проводится в поддержку арестованных музыкантов, против незаконных действий полиции и с требованием смены репрессивной наркополитики властей", — заявил журналистам один из участников акции.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Долой незаконные задержания!", "Прекратите полицейский режим!", "Мафия внутренних дел (МВД)".

В акции, которая называется "Что еще может произойти?" участвуют представители НПО, известные общественные деятели и оппозиционеры.