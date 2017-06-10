В центре Тбилиси проходит акция в поддержку арестованных рэперов

ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Несколько сотен человек на проспекте Руставели в центре Тбилиси проводят акцию-шествие в поддержку арестованных грузинских рэперов, передает корреспондент РИА Новости.
"Это акция проводится в поддержку арестованных музыкантов, против незаконных действий полиции и с требованием смены репрессивной наркополитики властей", — заявил журналистам один из участников акции.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Долой незаконные задержания!", "Прекратите полицейский режим!", "Мафия внутренних дел (МВД)".
В акции, которая называется "Что еще может произойти?" участвуют представители НПО, известные общественные деятели и оппозиционеры.