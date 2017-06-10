Иракская полиция освободила один из последних районов Мосула от ИГ*

Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в районе Занджили в Мосуле. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Ирака во время штурма в районе Занджили в Мосуле. Архивное фото

БАГДАД, 10 июн — РИА Новости. Иракская военизированная федеральная полиция освободила район Занджили в Мосуле, один из последних районов в городе, находившихся под контролем группировки ИГ*, сообщил в субботу командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.

Федеральная полиция участвует вместе с армией в освобождении Мосула. В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов под контролем террористов в западной части города.

"Силы федеральной полиции завершили освобождение района Занджили полностью, начинается масштабный процесс разминирования", — говорится в заявлении Джаудата для прессы.

Командир отметил, что бойцы обнаружили в освобожденном районе цех террористов по производству ракетных снарядов и значительные запасы взрывчатки.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

В ООН отметили, что операция сопровождается тяжелым гуманитарным кризисом, более 770 тысяч жителей бежали из города. Более сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов коалиции, что признали в Пентагоне.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.