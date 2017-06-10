Иракская полиция освободила один из последних районов Мосула от ИГ*
БАГДАД, 10 июн — РИА Новости. Иракская военизированная федеральная полиция освободила район Занджили в Мосуле, один из последних районов в городе, находившихся под контролем группировки ИГ*, сообщил в субботу командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.
Федеральная полиция участвует вместе с армией в освобождении Мосула. В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов под контролем террористов в западной части города.
"Силы федеральной полиции завершили освобождение района Занджили полностью, начинается масштабный процесс разминирования", — говорится в заявлении Джаудата для прессы.
Командир отметил, что бойцы обнаружили в освобожденном районе цех террористов по производству ракетных снарядов и значительные запасы взрывчатки.
Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.
В ООН отметили, что операция сопровождается тяжелым гуманитарным кризисом, более 770 тысяч жителей бежали из города. Более сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов коалиции, что признали в Пентагоне.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.