Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, заявил Жебривский

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, вода в Авдеевке в Донбассе появится в воскресенье, сообщил в субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В пятницу представитель минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что силовики не предоставили гарантий безопасности и ремонтные бригады не приступили к работе в этом районе. По той же причине туда не смогли попасть представители СЦКК и наблюдатели ОБСЕ.

"Донецкая фильтровальная станция уже работает. Вода пошла водопроводами на Авдеевку. Городские резервуары наполняются водой. До завтрашнего утра вода будет в кранах в домах", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

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