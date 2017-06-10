Второй соруководитель аппарата Мэй ушла в отставку из-за итогов выборов

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Мария Табак. Второй соруководитель аппарата британского премьера Терезы Мэй Фиона Хилл вслед за своим коллегой Ником Тимоти ушла в отставку из-за плачевных для консерваторов итогов выборов.

"Для меня было большой честью работать в правительстве, и радостью - работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно", - говорится в заявлении Хилл.

Тимоти более подробно объяснил свое решение.

"Я беру на себя ответственность за свою часть предвыборной кампании, во время которой я отвечал за подготовку политической программы. В особенности, я сожалею о решении не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг", - написал он в колонке на сайте conservativehome.com.

Он также подчеркнул, что утверждения СМИ о том, что это он внес предложение о внесении изменений в правила предоставления социальной помощи, абсурдны, потому что программа составлялась совместно различными министерствами.

Некоторые меры, предложенные консерваторами в их предвыборном манифесте, действительно, оказались очень непопулярными, и, в первую очередь, изменение правил получения социальной помощи (бесплатных услуг сиделки и тому подобного). Платежи за социальную помощь, согласно планам консерваторов, могут откладываться до смерти человека. Но, по новым правилам, недвижимость исключается из "несгораемых" активов, которые могут быть распроданы в счет этих долгов. Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал идею "налогом на деменцию", а лидер либдемов Тим Фэррон и вовсе обвинил Консервативную партию в безжалостности по отношению к самым уязвимым людям — старикам, страдающим слабоумием.

Также Тимоти отметил, что Мэй - единственный лидер, понимающий, насколько британское общество сейчас расколото, и работающий над преодолением этого раскола.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов.