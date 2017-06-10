Мэй отправила в Белфаст представителя на переговоры о коалиции с DUP

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Мария Табак. Переговоры от лица британского премьера Терезы Мэй о возможной коалиции консерваторов с североирландской Демократической юнионистской партией (DUP) ведет сейчас в Белфасте партийный организатор консерваторов в парламенте Гэвин Уильямсон, сообщили в субботу британские СМИ.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.