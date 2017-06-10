В НКР заявили о 250 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (407)

ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о 250 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.

"В период с 4 по 10 июня Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 250 раз, применив на различных участках линии соприкосновения 60- миллиметровые и 82-миллиметровые минометы и станковые противотанковые гранатометы", — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>