Конфликты в регионе надо решать с помощью диалога, уверен глава МИД Катара

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Все разногласия в регионе Персидского залива должны решаться с помощью диалога, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Основная цель визита — ознакомить Россию с теми событиями, мерами, которые были введены против Катара. И, в частности, теми незаконными мерами, которые были предприняты против нашей страны. Здесь я хотел бы подтвердить позицию Катара о том, что все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее подходящим форматом для подобного диалога", — сказал Аль Тани.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.