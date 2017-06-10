Выборы в Британии положили конец перспективе тяжелого Brexit, заявили в ЕП

11:4310.06.2017
(обновлено: 11:47 10.06.2017)
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РИМ, 10 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Результаты парламентских выборов в Британии показывают, что британцы отвергли перспективу тяжелого выхода из состава Евросоюза, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.
Выборы в парламент Великобритании прошли 8 июня. По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — десять, партия Уэльса — три, партия "зеленых" — один.
"Результат выборов в Британии ясно говорит, что перспектива "тяжелого Brexit" была отвергнута. Лондон начинает осознавать, что полный разрыв отношений с Европой не является положительным фактором. Возможно, в момент декабрьского референдума британцы не очень хорошо понимали, что такое Brexit, и только сейчас начинают отдавать себе в этом отчет", — заявил он в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.
По мнению главы Европарламента, недавнее голосование показало, что "сезон популизмов подходит к концу". Хотя слоганы "могут быть привлекательными", они не претворяются в жизнь, потому что вводят в заблуждение, указал Таяни. "Избиратели замечают, что это не Брюссель во всем виноват: так случалось во Франции, Австрии, Нидерландах, Германии и Испании", — добавил итальянский политик.
Таяни подчеркнул важность того, чтобы "на старте переговоров по выходу из ЕС в Лондоне было стабильное правительство". "С Британией необходимо вести диалог, показывая твердость и решимость. Как бы это ни закончилось, британцы всегда были партнерами по важнейшим темам: терроризму, миграции и сотрудничеству в сфере производства", — сказал председатель ЕП.
Предстоящие два года переговорного процесса по Brexit, по словам Таяни, будут трудными и технически сложными, однако для Европарламента "не подлежащим обсуждению приоритетом станет защита трех миллионов граждан ЕС, из них 500 тысяч итальянцев, которые проживают в Великобритании".
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.
Британцы должны определить вектор развития страны на десятки лет вперед, ответив на вопрос: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?"
На референдуме проголосовал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо с супругой Жюстин Оливеро.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с супругой Самантой проголосовали на их избирательном участке рядом с правительственной резиденцией на Даунинг стрит.
Проголосовать, как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии, смогут 46,5 миллиона человек, в том числе 24,1 тысячи жителей Гибралтара, имеющих право голоса.
Изначально опросы показывали, что сторонники и противники членства разделились примерно поровну. Однако количество тех, кто выступает за выход из ЕС, постоянно росло.
Накануне референдума сторонники сохранения членства в Евросоюзе резко усилили свою агитацию. Против Brexit выступили члены правительства и представители крупного бизнеса, которые предупреждали о неизбежной рецессии, росте потребительских цен и налогов.
Согласно последнему опросу, 55 процентов британцев выступают за то, чтобы страна осталась в ЕС.
Сторонники Brexit обвинили своих оппонентов в запугивании населения и манипулировании информацией. В результате СМИ назвали происходящее "кампанией запугивания".
Волонтер на улице Манчестера с агитационным плакатом за выход Великобритании из Европейского Союза.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков (22.00 по местному времени или 00.00 мск).
Первые итоги будут подведены около 02.00 в ночь на пятницу (04.00 мск), а официальные результаты объявят в пятницу утром в Манчестере, где расположен центральный штаб.