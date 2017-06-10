Выборы в Британии положили конец перспективе тяжелого Brexit, заявили в ЕП

РИМ, 10 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Результаты парламентских выборов в Британии показывают, что британцы отвергли перспективу тяжелого выхода из состава Евросоюза, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.

Выборы в парламент Великобритании прошли 8 июня. По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — десять, партия Уэльса — три, партия "зеленых" — один.

"Результат выборов в Британии ясно говорит, что перспектива "тяжелого Brexit" была отвергнута. Лондон начинает осознавать, что полный разрыв отношений с Европой не является положительным фактором. Возможно, в момент декабрьского референдума британцы не очень хорошо понимали, что такое Brexit, и только сейчас начинают отдавать себе в этом отчет", — заявил он в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.

По мнению главы Европарламента, недавнее голосование показало, что "сезон популизмов подходит к концу". Хотя слоганы "могут быть привлекательными", они не претворяются в жизнь, потому что вводят в заблуждение, указал Таяни. "Избиратели замечают, что это не Брюссель во всем виноват: так случалось во Франции, Австрии, Нидерландах, Германии и Испании", — добавил итальянский политик.

Таяни подчеркнул важность того, чтобы "на старте переговоров по выходу из ЕС в Лондоне было стабильное правительство". "С Британией необходимо вести диалог, показывая твердость и решимость. Как бы это ни закончилось, британцы всегда были партнерами по важнейшим темам: терроризму, миграции и сотрудничеству в сфере производства", — сказал председатель ЕП.

Предстоящие два года переговорного процесса по Brexit, по словам Таяни, будут трудными и технически сложными, однако для Европарламента "не подлежащим обсуждению приоритетом станет защита трех миллионов граждан ЕС, из них 500 тысяч итальянцев, которые проживают в Великобритании".

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.