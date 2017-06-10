На Украине задержали еще одного подозреваемого в беспорядках в Днепре 9 мая

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в беспорядках 9 мая в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), общее количество задержанных достигло 17 человек, сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Задержан еще один соорганизатор массовых беспорядков, произошедших месяц назад во время проведения праздничных мероприятий в Днепре. В течение месяца последний находился в розыске", — говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Ранее полиция задержала 16 человек по подозрению в участии в беспорядках.