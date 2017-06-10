Пушков объяснил, почему "прорыв" США и Кубы при Обаме был лишь жестом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прорыв в отношениях США с Кубой всего лишь жест, Трамп намерен вновь ужесточить политику, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщало, что президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу.

"Те, кто скептически отнесся к "прорыву" Обамы в отношениях США с Кубой, были правы: это был лишь жест, Трамп намерен вновь ужесточить политику", — написал сенатор в своем Twitter.

Итак, мерзкие рисуночки Шарли — это свобода слова, а фотографии зверств ИГ, выложенные Марин ле Пен, это недопустимое покушение на ценности. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 марта 2017 г.

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Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, страны вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил Кубу в 2016 году. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.