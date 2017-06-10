При обстреле Донецка силовиками была ранена мирная жительница

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (70)

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района города Донецка в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрела поселка Трудовские Петровского района ранения получила мирная жительница, в настоящий момент она госпитализирована", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что в результате обстрела были обесточены почти 30 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка. "В поселке Трудовские Петровского района в результате обстрелов обесточено 27 трансформаторных подстанций. В настоящее время ведутся восстановительные работы", — сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела Донецка повреждены шесть домов.

"По состоянию на 10 июня повреждения в Петровском районе города Донецка, а именно в поселке Александровка, получили пять домов, в поселке Трудовские горит один дом", — заявил представитель оборонного ведомства.