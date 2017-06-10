Лондонская полиция рассматривает установку баррикад в общественных местах

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полиция Лондона заявила о возможных усилениях мер безопасности в общественных местах, в том числе об установлении баррикад.

Согласно заявлению, в данный момент обсуждается вопрос об установлении баррикад в местах скопления людей и главных достопримечательностей, а также о введении других мер по усилению безопасности. Стражи порядка также рассматривают способы обеспечения безопасности во время проведения массовых событий в течение лета.

"Если вы заметите что-то необычное или подозрительное, если вы просто почувствуете что-то неладное, доверьтесь своим инстинктам и сообщите об этом, пожалуйста", — приводит официальный сайт лондонской полиции слова главы контртеррористического отдела Дина Хэйдона.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.