Следующий раунд переговоров ООН по Кипру намечен на 28 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Кипру назначен на 28 июня, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Переговоры по Кипру состоятся в Женеве 28 июня", — говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, переговоры пройдут под эгидой генерального секретаря и при участии президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турецкой общины Кипра Мустафы Акынджи, а также представителя ЕС в качестве наблюдателя. Великобритания, Греция и Турция выступят в качестве стран-гарантов.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В конце мая 2017 года Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил, что заключение соглашения по кипрскому вопросу возможно, несмотря на разногласия сторон по ряду вопросов.