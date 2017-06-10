Следующий раунд переговоров ООН по Кипру намечен на 28 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Кипру назначен на 28 июня, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
По словам Дюжаррика, переговоры пройдут под эгидой генерального секретаря и при участии президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турецкой общины Кипра Мустафы Акынджи, а также представителя ЕС в качестве наблюдателя. Великобритания, Греция и Турция выступят в качестве стран-гарантов.
Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В конце мая 2017 года Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил, что заключение соглашения по кипрскому вопросу возможно, несмотря на разногласия сторон по ряду вопросов.