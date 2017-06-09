Парламент Греции принял закон о новых мерах экономии на 2,2 миллиарда евро

АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Парламент Греции проголосовал за закон, предполагающий новые меры жесткой экономии на 2,17 миллиарда евро.

Закон был принят голосами 153 депутатов правящей коалиции левой партии СИРИЗА и правой АНЭЛ. Против проголосовали 84 депутата.

Всего в голосовании участвовали 237 депутатов из 300 — Компартия Греции и демократическая коалиция во главе с левоцентристской партией ПАСОК перед голосованием покинули зал заседание.

Кабинет министров внес законопроект как срочный вечером 8 июня и потребовал проголосовать в пятницу, чтобы представить новые меры на заседании Еврогруппы 15 мая.

Оппозиция обвинила правительство в нарушении всех регламентов парламента.

Меры жесткой экономии были включены как поправки в законопроект о ратификации международной конвенции о создании комитета по рыболовству в Средиземном море, хотя никакого отношения к рыболовству они не имеют.

Пять поправок предполагают замораживание пенсий до 2023 года, касаются необлагаемого налогом дохода, электронных аукционов по распродаже имущества должников, коллективных трудовых договоров, финансирования политических партий.

Парламент Греции 19 мая голосами правящей партии принял законопроект о снижении пенсий с 2019 года и их замораживании до 2022 года. Сокращение пенсионных расходов должно было дать бюджетную экономию в размере 1% ВВП в год. Теперь этот срок продлевается до 2023 года, что сэкономит государству 250 миллионов евро.

Помимо этого снижение порога необлагаемых налогом доходов переносится с 2020 года на 2019 года, что, по подсчетам генерального казначейства, также сэкономит 1% ВВП, или 1,92 миллиарда евро. Две поправки дают в общей сложности 2,17 миллиарда евро бюджетной экономии.

Все поправки относятся к так называемым предварительным условиям для продолжения финансирования со стороны кредиторов. Как говорится в пояснительной записке к поправкам, они приняты в соответствии с соглашением с четверкой кредиторов — МВФ, Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Европейским механизмом стабильности.

Правительство Греции надеется, что министры финансов стран еврозоны на заседании 15 июня примут решение об ослаблении бремени госдолга Греции, дадут вторую положительную оценку ходу греческих реформ и одобрят новые транши кредитов для обслуживания госдолга. В июле Греции предстоят платежи почти на 7,5 миллиарда евро.