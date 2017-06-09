В обновленный кабмин Хорватии вошли представители оппозиции

БЕЛГРАД, 9 июн — РИА Новости. Сабор (парламент) Хорватии большинством в 78 голосов из 151 в пятницу утвердил кандидатуры семи предложенных премьером Андреем Пленковичем министров, двое из которых представляют оппозицию, трансляция заседания велась на сайте парламента.

Ранее сообщалось, что парламент Хорватии в пятницу утвердил кандидатуры семи министров в обновленном правительстве.

Премьер и глава правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Пленкович еще утром предложил кандидатуры новых членов кабмина на смену ранее выбывшим по причине раскола в правящей коалиции. Споры и обсуждения, а также депутатский расспрос кандидатов растянули заседание до вечера.

В итоге большинством в 78 голосов Сабор утвердил Давора Божиновича на посту министра внутренних дел, Дражена Бошняковича — во главе минюста, Томислава Чорича — во главе министерства окружающей среды и энергетики, Блаженку Дивьяк – министром образования, Марко Павича — во главе минтруда и соцзащиты, Ловра Кушчевича — министром госуправления. Вице-премьером и министром строительства и территориального планирования избран Предраг Штромар. Дивьяк и Штромар представляют ранее оппозиционную Хорватскую народную партию (ХНП), которая после долгих внутрипартийных дебатов решила занять в правительстве место вышедшего из коалиции движения МОСТ.

"Мы показали, что способны на диалог, политический шаг вперед. Процесс трансформации, который я провожу, продолжим и в предстоящем периоде, будем сглаживать разделения в обществе, привлекать политических партнеров", — заявил Пленкович после голосования.

Премьер Хорватии в апреле отправил в отставку министра внутренних дел Влахо Орепича, министра юстиции Анте Шпрле и министра окружающей среды и энергетики Славена Добровича из МОСТа, которые поддержали инициативу оппозиции провести в парламенте голосование о доверии к члену ХДС министру финансов Здравко Маричу.

Разногласия между коалиционными партнерами и отставка 4 мая лидера МОСТа Божо Петрова с поста спикера чуть не привели к самороспуску Сабора и третьим за полтора года внеочередным парламентским выборам в республике. Однако близкая ХДС президент Колинда Грабар-Китарович убедила депутатов отказаться от идеи новых выборов, а спикером Сабора был избран функционер ХДС Гордан Яндрокович.