В Манчестере в терминале аэропорта обезвредили бесхозную сумку

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Администрация аэропорта Манчестера заявила, что инцидент из-за обнаруженного бесхозного предмета исчерпан, второй терминал возобновляет свою работу.

"Сумка была обезврежена полицией Манчестера, мы начинаем процесс по возобновлению работы терминала", — говорится в заявлении аэропорта, размещенном в микроблоге в Twitter.

T2 Update: Staff are being allowed back into the terminal first to get to their posts. Passengers will follow after — Manchester Airport (@manairport) 9 июня 2017 г.

​Сообщается, что в данный момент возвращаются сотрудники аэропорта, после них будут запущены пассажиры.

Руководство воздушной гавани поблагодарило пассажиров за терпение и сотрудничество, подчеркнув, что их безопасность всегда будет главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что службы манчестерского аэропорта проводят эвакуацию из второго терминала из-за найденной бесхозной сумки.

Меры безопасности в Великобритании усилены после произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" теракта — во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).