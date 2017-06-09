США призвали страны Персидского залива ослабить блокаду Катара

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара, которая мешает операции против группировки "Исламское государство"*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Блокада также мешает военным действиям США в регионе и кампании против ИГ*", — добавил он.
По его словам, блокада мешает деловой активности США и других стран в регионе.
"Есть гуманитарные последствия этой блокады. Мы видим нехватку продовольствия, семьи были насильственно разделены, дети не ходят в школу. Мы верим, что это непреднамеренные последствия, особенно в этот священный месяц Рамадан, на них можно отреагировать незамедлительно", — сказал госсекретарь.
Одним из государств, которые предпринимают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.
*Террористическая организация, запрещенная в России