США призвали страны Персидского залива ослабить блокаду Катара

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара, которая мешает операции против группировки "Исламское государство"*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем Королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара", — заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.

"Блокада также мешает военным действиям США в регионе и кампании против ИГ*", — добавил он.

По его словам, блокада мешает деловой активности США и других стран в регионе.

"Есть гуманитарные последствия этой блокады. Мы видим нехватку продовольствия, семьи были насильственно разделены, дети не ходят в школу. Мы верим, что это непреднамеренные последствия, особенно в этот священный месяц Рамадан, на них можно отреагировать незамедлительно", — сказал госсекретарь.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Одним из государств, которые предпринимают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.

*Террористическая организация, запрещенная в России